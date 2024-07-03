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Евгений Селиверстов предложил создать проект "Мамин час" на юге Москвы

14:14
  • среда
  • 03 июля 2024

Родители смогут оставить своих детей в специальных центрах

На юге Москвы появятся детские центры, в которых молодые родители смогут оставить ребенка на несколько часов. Сделать это можно будет бесплатно, сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции столицы Евгений Селиверстов. Дети будут находиться под присмотром. Места размещения таких центров сейчас прорабатываются. Идею поддержала депутат Госдумы Юлия Дрожжина. По ее мнению, такие центры разгрузят мам как физически, так и эмоционально.

 

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Евгений Селиверстов
Евгений Селиверстов
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