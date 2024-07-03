Центризбирком принял новый порядок электронного голосования

Он позволит региональным комиссия самостоятельно определять особенности организации ДЭГ

ЦИК приняла новый порядок электронного голосования. Он позволит региональным комиссия самостоятельно определять особенности организации ДЭГ, исходя из своих возможностей и местных особенностей.

Как рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев, неиспользованных на выборах бюллетени по итогам голосования сейчас утилизируются, поскольку более половины избирателей голосуют дистанционно. Только в Москве печатается не менее 7 млн бюллетеней, а дистанционно уже сейчас голосуют более 80% избирателей.

"Сегодня мы имеем широкомасштабируемый комплекс электронного голосования в Москве. Это широкомасштабируемый, поскольку в Москве проживает около 7 млн избирателей. И понятно, что мы не можем игнорировать тот опыт, который есть, мы не можем игнорировать те решения, которые есть. И мне представляется очень важным для нас принять правильное решение по тому, чтобы этот опыт был всем понятен", – добавил Булаев.

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