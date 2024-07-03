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Центризбирком принял новый порядок электронного голосования

13:54
  • среда
  • 03 июля 2024

Он позволит региональным комиссия самостоятельно определять особенности организации ДЭГ

ЦИК приняла новый порядок электронного голосования. Он позволит региональным комиссия самостоятельно определять особенности организации ДЭГ, исходя из своих возможностей и местных особенностей.

Как рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев, неиспользованных на выборах бюллетени по итогам голосования сейчас утилизируются, поскольку более половины избирателей голосуют дистанционно. Только в Москве печатается не менее 7 млн бюллетеней, а дистанционно уже сейчас голосуют более 80% избирателей.

"Сегодня мы имеем широкомасштабируемый комплекс электронного голосования в Москве. Это широкомасштабируемый, поскольку в Москве проживает около 7 млн избирателей. И понятно, что мы не можем игнорировать тот опыт, который есть, мы не можем игнорировать те решения, которые есть. И мне представляется очень важным для нас принять правильное решение по тому, чтобы этот опыт был всем понятен", – добавил Булаев.

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