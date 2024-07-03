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Российские туристы разбились в Турции - новые подробности

13:49
  • среда
  • 03 июля 2024

Автобус попал в автокатастрофу

Сегодня, 3 июля, стало известно о страшной аварии в Турции с участием автобуса с российскими и белорусскими туристами. Перевозивший пассажиров в аэропорт Антальи транспорт попал в ДТП в турецком городе Манавгат. Пострадали по меньшей мере 20 человек, погиб водитель автобуса, передает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что автобус с пассажирами врезался на полном ходу в бетонный столб. Прибывшие на место аварии кареты скорой помощи быстро развезли пострадавших по местным клиникам. Был госпитализирован и водитель, однако позднее он скончался от полученных травм.

В АТОР заявили об отсутствии жертв среди туристов в ДТП. Более того, пять человек, не пострадавших в аварии, уже вылетели домой по расписанию. Меж тем турецкая полиция начала расследование причин и обстоятельств страшного происшествия.

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