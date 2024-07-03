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Путин и Алиев обсудили тенденции в экономике

14:34
  • среда
  • 03 июля 2024

Отдельно лидеры поговорили о переходе на расчеты в национальных валютах

Большой переговорный день в среду проходит в Астане. В столицу Казахстана прибыл Владимир Путин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Заседание совета ШОС запланировано на завтра. А сегодня российский лидер проведет переговоры с главами Китая, Турции, Казахстана.

На встречах с президентом Монголии и премьер-министром Пакистана Путин обсудил вопросы сотрудничества в торговле, энергетике, аграрном секторе. А также взаимодействие на международной арене. В беседе с президентом Азербайджана особо отметил поддержку русского языка и культуры в республике. Отдельно поговорили о переходе на расчеты в национальных валютах и других тенденциях в экономике. 

Путин: "По ключевому вопросу, а именно вопросу торгово-экономического взаимодействия. Наши отношения развиваются позитивно. Четыре с лишним миллиарда оборот. И 4,3-4,5 миллиарда - прямые инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая, в первом полугодии - 13% рост. Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры. Конечно, здесь на первое место выходит известная трасса "Север-Юг". 

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