ОСАГО уберут из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств"
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду, 3 июля, поправки в законодательство, исключающие полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из перечня обязательных документов при государственной регистрации автомобиля.
Это затрагивает как постановку транспортных средств на государственный учет, так и перерегистрацию, связанную со сменой владельца.
Кроме того, поправки разрешают водителям при продаже снимать машину с учета в ГИБДД незамедлительно, а не через десять дней после обращения в ведомство, сообщает ТАСС.
Тем временем МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков создали рабочую группу, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения. Предполагается, что штрафовать за езду без ОСАГО будут не более раза в день, зато количество таких дней не ограничено.
При этом в мае федеральный кабмин поддержал инициативу представителей думской фракции "Новые люди" об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram