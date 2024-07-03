ОСАГО уберут из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств"

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду, 3 июля, поправки в законодательство, исключающие полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из перечня обязательных документов при государственной регистрации автомобиля.

Это затрагивает как постановку транспортных средств на государственный учет, так и перерегистрацию, связанную со сменой владельца.

Кроме того, поправки разрешают водителям при продаже снимать машину с учета в ГИБДД незамедлительно, а не через десять дней после обращения в ведомство, сообщает ТАСС.

Тем временем МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков создали рабочую группу, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения. Предполагается, что штрафовать за езду без ОСАГО будут не более раза в день, зато количество таких дней не ограничено.

При этом в мае федеральный кабмин поддержал инициативу представителей думской фракции "Новые люди" об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей.

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