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Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

14:18
  • среда
  • 03 июля 2024

Никто не пострадал

Над Белгородом и Белгородским районом в среду, 3 июля, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО) — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, обошлось без жертв и пострадавших, но был причинен материальный ущерб.

В городе Белгороде вспыхнули шины в здании СТО, зато работники станции успели вывести из здания людей. В трех частных домах посечены кровли и фасады. Также повреждения получили 27 автомобилей. 

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности положительно оценил работу сил противовоздушной обороны. По данным главы государства, российская система ПВО уничтожает до 95% ракет и снарядов противника.

Тем временем Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об аэродромах, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры.

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