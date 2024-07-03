Россия и КНР обсудят проект размещения на Луне ядерной энергоустановки

Об этом рассказали в "Роскосмосе"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов рассказал в среду, 3 июля, что планирует поездку в Китай, чтобы обсудить с китайскими коллегами проект размещения на Луне ядерной энергетической установки.

Как уточнил глава "Роскосмоса", поездка запланирована на 10 июля. Он подчеркнул, что "это достаточно сложный процесс, но мы за него беремся".

Борисов выразил надежду на то, что уже на предстоящих переговорах "с коллегами из Китая перейдем к практической реализации", сообщает ТАСС.

В июне Совет Федерации России одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции. Документ был подписан 25 ноября 2022 года в Пекине. Он создал правовую основу для совместного российско-китайского исследования и использования Луны в мирных целях.

Тем временем Пекин продолжает реализацию собственной лунной программы. Посадочный модуль зонда "Чанъэ-6" совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, чтобы собрать образцы грунта и доставить их на Землю для дальнейших исследований.

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