Почему витамины приносят вред здоровым людям - ответил доктор Мясников

По мнению эксперта, пользы от них нет

Исследователи из американского Национального института онкологии изучили анкеты почти 400 тысяч сограждан, которые принимали витаминные комплексы каждый день в течение как минимум 20 лет. Ученые пришли к выводу, что это не только не оказало положительного влияния на продолжительность их жизни, но и увеличило риск смерти в этой группе на 4% по сравнению с теми, кто витаминов не принимал.

Эту новость прокомментировал врач и телеведущий Александр Мясников. Для начала он отметил, что ничего нового в этих исследованиях нет, "они идут уже около 25 лет" и зафиксированы во всех рекомендациях.

"Дело в том, что синтетические витамины из аптеки порознь и в качестве мультивитаминов здоровым людям (не беременным, не алкоголикам, не с хроническими заболеваниями) принимать не надо. Они не только не приносят пользы, но и могут причинить вред", - заявил спикер в разговоре с НСН.

Впрочем, Александр Мясников подчеркнул, что для конкретного человека риск минимален, но для групп людей "смертность растет". Врач уверен, что для профилактики принимать витамины не нужно. Однако это не действует для тех людей, у которых сниженный иммунитет.

"Это только наши врачи назначают витамины, от неграмотности. Во всем мире признано, что назначать витамины здоровым людям неэтично. Это не запрещено, но никто не назначает", - заключил Мясников.

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