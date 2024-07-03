Собянин утвердил единовременные выплаты московским призерам спартакиады

Премии получат и тренеры

Московские призеры II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта получат единовременные поощрительные выплаты. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля 2024 года. В ней приняли участие две тысячи человек. Московская сборная заняла первое место в командном зачете. Чемпионы спартакиады получат по 350 тысяч, серебряные медалисты – 175 тысяч, бронзовые – по 100 тысяч.

Премии получат и тренеры.

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