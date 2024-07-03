Более полумиллиона человек посетили страницу "Лета в Москве. Все на улицу!"

Благодаря проекту горожане могут спланировать отдых

Разделы проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" на портале mos.ru посетили порядка 500 тысяч человек более полутора миллиона раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, благодаря проекту жители и гости столицы могут спланировать отдых в любом районе Москвы.

"Здесь они знакомятся с афишей ближайших событий — музыкальных выступлений, кинопоказов, экскурсий, тренировок, кулинарных и творческих занятий. За июнь все разделы платформы посетили больше 1,5 миллиона раз", — рассказала Наталья Сергунина.

Как отмечается, больше всего востребованы культурные и спортивные программы. Интерес вызывают мастер-классы по рисованию и танцам, пленэры, выставки живописи и многое другое.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал 1 июня, он продлится до 8 сентября. Подробная программа — на сайте проекта.

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