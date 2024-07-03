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МИД исключил контакты с США после опасных инцидентов в небе Сирии

15:04
  • среда
  • 03 июля 2024

Это происходит не в первый раз

Россия не будет инициировать никакие контакты с США после серии инцидентов с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолетами в небе над Сирией. Такое заявление сделал в среду, 3 июля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что это именно американские дроны опасно сблизились с российскими самолетами, а "если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было".

При этом на вопрос о том, намерена ли Москва инициировать контакты с Вашингтоном по военной линии после серии инцидентов в небе над Сирией, Рябков ответил отрицательно, сообщает РИА Новости.

Инциденты в сирийском воздушном пространстве с участием самолетов и дронов международной коалиции — не редкость. В августе 2023 года в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 Lightning II возглавляемой США международной антитеррористической коалиции допустила опасное сближение с российским Су-35.

При этом источник в Пентагоне утверждал, что Соединенные Штаты рассматривают варианты противодействия активности ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Однако не уточнялось, как именно США собираются противодействовать ВКС России.

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