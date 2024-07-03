ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Раде назвали претендента на пост премьер-министра Украины

15:19
  • среда
  • 03 июля 2024

По слухам, Зеленский устал от Дениса Шмыгаля

Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны и министр экономики Юлия Свириденко. Об этом написал в соцсетях в среду, 3 июля, украинский парламентарий Александр Дубинский.
Лукашенко раскрыл цели Запада на Украине

По словам нардепа, "Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра", сообщает РИА Новости.

Украинские средства массовой информации пишут, что Зеленский "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и планирует его уволить. При этом уже несколько месяцев ходят разговоры о планах реформировать украинское правительство.

Ранее Зеленский провел кадровые чистки в украинской Службе внешней разведки. С должности первого заместителя главы ведомства был уволен Андрей Алексеенко без указания причины.

До того Высший антикоррупционный суд Украины арестовал украинского министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Он проходит по делу о незаконном завладении государственной землей общей площадью 2493 гектара общей стоимостью примерно 7,3 миллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.