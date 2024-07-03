В Раде назвали претендента на пост премьер-министра Украины

По слухам, Зеленский устал от Дениса Шмыгаля

Новым главой правительства Украины может стать первый вице-премьер страны и министр экономики Юлия Свириденко. Об этом написал в соцсетях в среду, 3 июля, украинский парламентарий Александр Дубинский.

По словам нардепа, "Зеленский полетит на саммит НАТО вместе со Свириденко, которую хочет представить как будущего премьер-министра", сообщает РИА Новости.

Украинские средства массовой информации пишут, что Зеленский "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и планирует его уволить. При этом уже несколько месяцев ходят разговоры о планах реформировать украинское правительство.

Ранее Зеленский провел кадровые чистки в украинской Службе внешней разведки. С должности первого заместителя главы ведомства был уволен Андрей Алексеенко без указания причины.

До того Высший антикоррупционный суд Украины арестовал украинского министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Он проходит по делу о незаконном завладении государственной землей общей площадью 2493 гектара общей стоимостью примерно 7,3 миллиона долларов.

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