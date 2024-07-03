Российский посол умер в Алжире

Печальную новость сообщил МИД

В Алжире умер чрезвычайный и полномочный посол в республике Валерьян Шуваев. Ему было 69 лет. Информацию распространил МИД России в своем официальном телеграм-канале.

"Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович (1955-2024)", - говорится в сообщении ведомства. Что стало причиной смерти Шуваева, неизвестно.

Валерьян Шуваев родился в 1955 году. В 1977 году он пришел на службу, работал на разных дипломатических должностях, в том числе был послом в Ливии, Марокко и Ираке. Чрезвычайным и полномочным послом в Алжире Валерьяна Шуваева назначили 27 мая 2022 года.

"Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником. Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с родными и близкими В.В.Шуваева", - сообщается в уведомлении.

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