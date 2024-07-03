Удар ВСУ по ЗАЭС создал угрозу жизнеобеспечению Энергодара

Большая часть города без электроснабжения и воды

Атака украинского дрона на подстанцию "Радуга", которая относится к Запорожской АЭС, оставила без электроснабжения и воды большую часть Энергодара. Об этом сообщил в Telegram глава города Эдуард Сеновоз.

Сеновоз заключил, что создана угроза жизнеобеспечению города. В результате атаки пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС. Раненым оказана медицинская помощь.

На сообщения с ЗАЭС уже отреагировал глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, Москва рассчитывает, что международное сообщество не проигнорирует удары Киева по атомной электростанции. Лихачев подчеркнул, что украинская сторона просто демонстративно нарушила правила ядерной безопасности, передает ТАСС.

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