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Эрдоган назвал цель в отношениях с Россией

15:38
  • среда
  • 03 июля 2024

Президенты России и Турции встретились в Астане

Целью Анкары и Москвы является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов. Такое заявление сделал в среду, 3 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с российским лидером Владимиром Путиным.
Путин в среду проведет переговоры с лидерами Китая, Турции, Азербайджана и Казахстана

На встрече в Астане турецкий политик отметил, что текущий объем товарооборота между двумя государствами оценивается в 55 миллиардов долларов. Однако стороны верят в достижимость показателя 100 миллиардов.

Обсудили Путин и Эрдоган и сотрудничество в энергетике. Турция желает, чтобы строящаяся в стране российско-турецкими усилиями АЭС "Аккую" была сдана в кратчайшие сроки, подчеркнул Эрдоган. Обсуждался также проект АЭС в турецком Синопе.

Эрдоган также отметил, что Турция намеревается и дальше развивать туристическое сотрудничество с Россией. Владимир Путин рассказал, что в 2023 году в Турции побывали 7 миллионов российских туристов.

Кроме того, Эрдоган пригласил Путина в самом скором времени прибыть в Турцию с визитом. Заверив, что обязательно посетит Турцию, российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, сообщает РИА Новости.

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