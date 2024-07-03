Путин принимает участие в саммите ШОС. Главное

Президент России провел ряд важных переговоров

В Астане сегодня первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества, на котором лидеры стран-членов объединения обсудят дальнейшее углубление сотрудничества, подпишут более двух десятков совместных документов и примут итоговую декларацию. Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана рано утром и уже провел на полях саммита ряд двусторонних встреч со своими коллегами. Его собеседниками стали председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Турции, Азербайджана, Монголии и премьер-министр Пакистана.

Борт №1 приземлился в международном аэропорту Астаны в пять утра по местному времени. В Москве в это время было 3 часа ночи. Но президент России бодрым шагом спускается по трапу и личным рукопожатием приветствует каждого из встречающих. Все организовано на высоком уровне: и ковровая дорожка, и почетный караул. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сопровождает Путина до лимузина.

Российский лидер торопится. Ведь еще до официального открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества у Путина запланирована целая серия двусторонних бесед. В последний раз Путин и президент Турции лично общались почти год назад в сентябре прошлого года в Сочи. И эрдогановское "как дела", и длительное и крепкое рукопожатие выглядят большим, чем формальное приветствие.

Тем для обсуждения немало: от торговых до весьма чувствительных - ситуация на Украине и в Сирии. Анкара ставит планку увеличения товарооборота до 100 миллиардов долларов и хочет как можно скорее запустить АЭС "Аккую".

Вопрос визита президента России в Исламскую Республику, который обсуждается с конца прошлого года, вновь на повестке дня. Реджеп Тайип Эрдоган приглашает еще раз. И российских туристов. И Путина.

В Астану прибыл и китайский лидер. Здесь ему устроили пышный прием, ведь он не такой частый гость в Казахстане, как Владимир Путин. С которым у Си Цзиньпина так же запланирована встреча. Хотя виделись они совсем недавно - президент России был в мае в КНР с первым после переизбрания государственным визитом.

С президентом Азербайджана Путин обсуждает растущий товарооборот, причем, увеличивается взаимозачет в национальных валютах, расширение инфраструктуры международного транспортного коридора "Север-Юг" и поддержку русского языка. В республике буквально накануне прошли дни российской культуры.

Одна из тем переговоров с премьер-министром Пакистана - наращивание поставок энергоносителей Исламабаду. С президентом Монголии - самый широкий спектр вопросов. Отношения между двумя странами многогранны - от помощи зерном до гуманитарной сферы. Квота монгольских студентов на обучение в России одна из самых больших. Одним из основных направлений взаимодействия остается энергетика.

"Работа налажена, но мы можем говорить и о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чём говорить", - заявил Путин.

Ряд стран, чьи представители прибыли в Астану, участниками ШОС не являются. Азербайджан, Катар, Турция, Туркменистан, ряд эмиратов получили персональные приглашения. На первую встречу формата "ШОС плюс". Такое расширение по аналогии с "БРИКС плюс" показывает заинтересованность в новом миропорядке.

По итогам саммита планируется подписание 24 документов. Центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС. C единой позицией по актуальным региональным и международным проблемам. Ее выразят страны общей численностью населения в три с половиной миллиарда человек и занимающие 65% территории Евразии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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