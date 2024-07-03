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Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ

15:56
  • среда
  • 03 июля 2024

Политик утверждает, что ситуация с живой силой выправляется

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя.
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Как отметил политик в интервью Bloomberg, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад.

Зеленский заявил, что вопрос нового наступления ВСУ — это вопрос вооружения украинских бойцов, однако военная помощь от США доставляется очень медленно.

Несмотря на заверения Зеленского, американские СМИ пишут, что Украина по-прежнему не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций. По сведениям журналистов, план мобилизации выполнить не удается — ВСУ не получит 200 тысяч человек до конца года, как надеялись в Киеве.

Зеленского также уличили в том, что он в разы преуменьшил число жертв на поле боя ради сохранения поддержки Запада. Eurasia Review утверждает, что количество погибших украинских военных может составлять от 400 до 500 тысяч человек.

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