Демократы хотят снять его с предвыборной гонки

Действующего президента США Джо Байдена и бывшего главу Дональда Трампа поддерживает по 40 процентов американских избирателей. Это следует из опроса, публикуемого агентством "Рейтер". При этом около трети сторонников Демократической партии, которую представляет Байден, считают, что ему следует выйти из президентской гонки. Об этом же говорят и высших кругах США. Так, агентство Блумберг пишет, что десятки законодателей-демократов собираются подписать письмо с требованием снять с предвыборной гонки Джо Байдена.

Это уже не просто президентская гонка. А настоящие звёздные войны! Старый, но мудрый магистр Йода против прожорливого и властного гангстера Джаббы Хатта. Такие прозвища, пишет Wall Street Journal, кандидатам придумали в штабе демократов. Чтобы избиратель проявил хоть какое-то сочувствие к президенту. Так, быть может, и для принцессы Леи в этой схватке за будущее нашей галактики местечко найдется.

Темная лошадка большой американской политики Камала Харрис на прямой вопрос корреспондента CBS отвечать не стала. Это раньше она была лишь бледной тенью хозяина Белого доме с неприлично низким для вице-президента рейтингом. Однако после провала Бадена буквально засияла, отмечает CNN, приводя данные соцопроса:

"Мы проверили, а что бы было, если бы Байдена заменила Камала Харрис. И вы знаете - её показатели немного лучше. 45% против 47%. Явного лидера нет, а отставание - в рамках статистической погрешности".

Вот и каждый третий демократ, пишет издание Hill, считает, что президенту пора на покой. Среди них ключевые спонсоры партии, редакции либеральных СМИ в полном составе.

Байден сейчас занят лишь тем, что пытается хоть чем-то оправдать свои "90 минут позора". В копилку нелепых аргументов о том, что дебаты, мол, проводили в неподходящее время, гарант ложится спать ровно в 9 вечера, добавился еще один. Байден устал от долгих перелетов Европу, пожаловался президент избирателям в Вирджинии. Очевидно, забыв, что после своего турне восстанавливался целых 11 дней. Причем, большую часть этого времени в загородной резиденции. В общем, работает с документами, рукопожатие крепкое и никуда уходить не собирается. Чтобы там ни писала New York Times, подчеркнули в Белом доме. Якобы сегодня должна состоятся закрытая встреча Байдена с губернаторами, на которой президент попытается убедить однопартийцев, что ему по силам еще один срок.

Есть и хитрый план, как привлечь избирателей на свою сторону. О нем российским пранкерам проговорилась Хиллари Клинтон. Исход американских выборов, оказывается, зависит от успехов Украины на поле боя. Отсюда все эти заявления Вашингтона о том, что ВСУ могут бить по Крыму и другой российской территории.

Впрочем, и это лукавство. Учитывая, что именно разведки стран НАТО формируют полетное задание. В общем, украинская карта, видимо, всё же пошла в игру, пишет Politico, представляя детали другого плана - плана Трампа.

В Киеве ожидаемая истерика! Зеленский требует от Трампа незамедлительно представить ему детали документа. Готов даже к личной встрече с кандидатом, а вот к каким-либо компромиссам с Россией - нет.

Что там Украина! Не знает даже Европа. Ведь, согласно всё той же публикации Politico, Трамп в принципе намерен реформировать НАТО. Содержать пехоту, артиллерию и бронетехнику будут страны Альянса. Американский ядерный зонтик, как и базы, конечно, останутся. Но вот применение той самой знаменитой пятой статьи о коллективном ответе будет иметь конкретную цену – 2% ВВП на военные расходы. Безопасность – дорогое удовольствие. В общем, грядут трудные времена. Ведь если раньше победу Трампа европейцы называли возможной, то теперь скорее неизбежной.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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