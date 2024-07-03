Как спасти урожай от жары: советы

Сейчас в стране наблюдается аномально теплая погода

В Москве, области и отдельных районах России стоит жара. На протяжении нескольких дней столбик термометра не опускается ниже +30 градусов. Синоптик Роман Вильфанд предупредил жителей страны об опасной погоде, причем не только дневной, но и ночной. По его словам, в России стоят так называемые "египетские" ночи, это когда температура не опускается ниже +20 градусов по Цельсию. По словам Вильфанда, из-за непроходящей ни днем ни ночью жары организм находится в стрессе и не отдыхает.

Меж тем страдают от такой погоды не только люди, но и растения. Дачники всерьез беспокоятся за будущий урожай. Огородникам дали несколько советов, как спасти от жары высаженные на приусадебных участках растения. Первым и самым эффективным вариантом являются тканевые навесы, которые создают необходимую тень. Для небольшой площади вполне подойдут зонтики и пляжные тенты. Также успешно создают тень для посадок различные мобильные конструкции на колесах и теневые островки - этакие отдельные зоны, которые можно создать в разных частях огорода.

Что касается долгосрочной перспективы по созданию тени на участке, то с этой задачей успешно справится живая изгородь. Причем она не только защитит от палящего солнца и пыли от проезжающих мимо автомобилей, но и просто украсит участок. Высокорослые культуры тоже могут помочь в создании естественной тени, защищая более низкие растения от перегрева, отмечает Rsute.ru.

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