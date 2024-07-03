Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию

В Анкаре ожидают визита в самое ближайшее время

Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита в Анкару Владимира Путина в самое ближайшее время. Об этом лидер Турции заявил во время встречи с президентом России в Астане.

Владимир Путин, в свою очередь, пообещал Эрдогану посетить его страну для участия в переговорах. По словам российского лидера, он обязательно приедет.

В Кремле ранее отмечали, что визит Путина в Турцию находится в высокой степени готовности. Детали обсуждаются в том числе на уровне МИД обоих государств. Подчеркивалось, что согласовать конкретные даты пока не удавалось из-за напряженного графика президентов двух стран, передает ТАСС.

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