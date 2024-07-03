ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию

16:05
  • среда
  • 03 июля 2024

В Анкаре ожидают визита в самое ближайшее время

Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита в Анкару Владимира Путина в самое ближайшее время. Об этом лидер Турции заявил во время встречи с президентом России в Астане.

Путин и Алиев обсудили тенденции в экономике
Кремль опроверг слухи о диалоге Путина и Трампа по Украине

Владимир Путин, в свою очередь, пообещал Эрдогану посетить его страну для участия в переговорах. По словам российского лидера, он обязательно приедет.

В Кремле ранее отмечали, что визит Путина в Турцию находится в высокой степени готовности. Детали обсуждаются в том числе на уровне МИД обоих государств. Подчеркивалось, что согласовать конкретные даты пока не удавалось из-за напряженного графика президентов двух стран, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.