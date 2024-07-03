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ВС России нанесли украинской авиации неприемлемый ущерб

16:31
  • среда
  • 03 июля 2024

ВСУ не сможет восполнить потери

Украинской авиации нанесен неприемлемый ущерб. ВС России добились этого, два дня подряд нанося удары по аэродромам ВСУ, пишет Forbes.

Нанесён удар по аэродрому, готовившемуся принять F-16
ВС России нанесли удар по военному аэродрому ВСУ в Черкасской области

Как заключил военный обозреватель американского издания Дэвид Экс, ущерб, нанесенный потрепанным украинским военно-воздушным силам и бригадам армейской авиации, возместить невозможно. У ВСУ нет достаточного количества военных самолетов для восполнения потерь.

По данным Минобороны России, накануне российские войска поразили семь украинских самолетов, нанеся ракетный удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. А 3-го июля оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по аэродрому Полтава. Уничтожен украинский боевой вертолет Ми-24. Эксперт подчеркивает, что нехватка средств ПВО сделала украинские авиабазы уязвимыми для атак российских беспилотников и ракет.

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