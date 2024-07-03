Путин назвал цель сотрудничества Москвы и Пекина

Россия и Китай действуют в интересах своих народов

Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против других государств. Россия и Китайская народная республика действуют в интересах своих народов, заявил Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином.

Президент России подчеркнул в беседе с председателем КНР, что две страны не создают никаких блоков. И при этом взаимодействие Москвы и Пекина является одним из главных стабилизирующих факторов в мире, убежден Путин. Страны продолжат укреплять сотрудничество в этом направлении.

Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. И сейчас они, по словам Путина, переживают наилучший период в своей истории, передает ТАСС.

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