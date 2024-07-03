ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал цель сотрудничества Москвы и Пекина

17:02
  • среда
  • 03 июля 2024

Россия и Китай действуют в интересах своих народов

Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против других государств. Россия и Китайская народная республика действуют в интересах своих народов, заявил Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином.

Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию
Путин и Алиев обсудили тенденции в экономике

Президент России подчеркнул в беседе с председателем КНР, что две страны не создают никаких блоков. И при этом взаимодействие Москвы и Пекина является одним из главных стабилизирующих факторов в мире, убежден Путин. Страны продолжат укреплять сотрудничество в этом направлении.

Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. И сейчас они, по словам Путина, переживают наилучший период в своей истории, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.