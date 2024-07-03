Московский курьер спас ребенка от подозрительного мужчины

Неизвестный пытался увести мальчика со двора

Курьер в Москве пресек попытку неизвестного мужчины похитить ребенка. Инцидент произошел утром 2 июля возле одного из домов на Ставропольской улице.

Сотрудник службы доставки привез заказ по указанному адресу. Припарковавшись, он увидел, как какой-то подозрительный мужчина позвал игравшего во дворе ребенка в кусты, затем взял мальчика за руку и повел за собой.

Курьер не растерялся: он включил камеру, вышел из автомобиля и спросил у подозрительного персонажа, его ли это ребенок. Узнав, что мальчик отношения к мужчине не имеет, курьер попросил отпустить ребенка, а навязчивого визитера прогнал. Затем он провел с мальчишкой воспитательную беседу, передает Telegram-канал Baza. Ребенка опрашивают следователи, идет проверка. Личность подозрительного мужчины уже установили.

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