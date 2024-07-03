Песков оценил возможности расширения ШОС

Потенциал не бесконечен

Целью создания Шанхайской организации сотрудничества было не создание конкуренции кому-либо. ШОС создавалась, чтобы обеспечить комфортную атмосферу для стран объединения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что ШОС не обладает потенциалом для бесконечного расширения. В то же время, организация открыта для всех.

Как сказал Песков корреспонденту Life, ШОС заинтересована и в новых членах. В том, чтобы как можно больше стран присоединялись на разных условиях.

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