Собянин: Два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Мэр столицы сообщил о планах создания нового дорожного каркаса ТиНАО

Важный этап развития транспортной инфраструктуры в двух крупных округах столицы - Троицком и Новомосковском. Сейчас там возводят дублёр Калужского шоссе, который значительно разгрузит действующие магистрали. На объекте сегодня побывал Сергей Собянин. Завершить работы планируется осенью этого года.

Трасса Мамыри - Пенино - Шарапово - дублер Калужского шоссе - уже на финальном этапе строительства. Дорога длиной 23 километра и еще 3 километра съездов и разворотов. В итоге она свяжет будущую станцию метро "Тютчевская" в районе МКАДа и Троицк. Один из непростых участков магистрали - тоннельное пересечение с автодорогой Сосенки - Ямонтово, его протяженность 500 метров. Он обеспечит бессветофорное пересечение двух дорог - улиц Сосенки - Ямонтово и Новомихайловского шоссе. Участок оказался непростым для строителей.

"Здесь очень насыщенные водой грунты, поэтому при подготовительных работах было очень длительное время потрачено на подготовку котлована и осушение котлована. Очень много копали этот участок, больше 7 месяцев выполняли земляные работы", - рассказал Евгений Волков, руководитель проекта компании-генподрядчика.

В итоге стабильности грунта все же удалось добиться и сейчас готовность участка около 90 процентов. Сейчас идут отделочные работы и подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия. Ход строительства сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о глобальном развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Новой Москве.

"Построено уже 390 километров новой дорожной сети. Один из таких объектов - это дублер Калужского шоссе, который призван разгрузить процентов на 15 Калужку и процентов на 5 – 7 - Киевское шоссе. Объект важный, но достаточно большой и такой трудоемкий - 26 километров. Тем не менее, в сентябре этого года мы должны половину этого объекта построить и сдать", - сообщил Собянин.

Огромный жилой квартал вблизи поселка Ватутинки построили по программе реновации. Детские площадки – во дворе, торговые центры, недалеко отсюда и станция метро.

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Елена Макарова, "ТВ Центр"

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