Глава "Роскосмоса" подтвердил высадку американцев на Луну

Академики установили подлинность лунного грунта

Грунт, который американцы добыли во время программы Apollo в 1960-1970-х годах, действительно оказался лунным. Как сообщил депутатам Госдумы глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, это подтвердила экспертиза Академии наук СССР.

Борисов ответил на вопрос одного из парламентариев – высаживались ли в действительности американцы на спутник Земли. Глава "Роскосмоса" в ответ напомнил, что часть добытого лунного грунта американцы передали СССР – и советские ученые убедились в его подлинности.

Выступая на пленарном заседании Госдумы, Борисов сообщил депутатам, что Россия остается в четверке лучших стран по составу орбитальной группировки. Также страна в тройке лидеров по динамике роста ее состава, передает ТАСС.

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