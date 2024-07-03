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Директор дворца творчества "Восточный" Гурченкова рассказала о занятиях по проекту "Урок с чемпионом"

18:39
  • среда
  • 03 июля 2024

На "Урок с чемпионом" по кунг-фу пришли более 100 человек

Директор дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова рассказала о занятиях в рамках проекта "Урок с чемпионом". Они проводятся во дворце с участием победителей международных спортивных турниров, в том числе Олимпиады.

"Встреча с олимпийскими чемпионами – это очень хорошая, позитивная история для обучающихся дворца творчества детей и молодежи "Восточный". Сегодня ребята пришли во дворец на "Урок с чемпионом" вместе со своими родителями, старшими братьями и сестрами. Так что у нас здесь семейное мероприятие. Они знакомятся с таким видом спорта, как кунг-фу. Чемпион мира по кунг-фу показывает мастер-класс", – сказал Гурченкова.

Ранее во дворе уже побывал с мастер-классом олимпийский чемпион по гандболу Денис Кривошлыков. "Ребятам очень интересно на примере таких уникальных людей, которые приезжают во дворец, узнавать полезные аспекты развития по спортивному направлению", – сказала директор.

Как отмечает АГН "Москва", на "Урок с чемпионом" по кунг-фу пришли более 100 человек, среди которых не только воспитанники дворца, но и все желающие, кто прошел предварительную регистрацию через интернет-ресурсы дворца.

"Спорт – это то, что должно сопровождать тебя всю жизнь. И наша задача во дворце "Восточный" – привить детям любовь к спорту, чтобы они хотели заниматься спортом, чтобы утро каждого ребенка начиналось с зарядки, чтобы он себе выбрал любимое дело или хобби по душе. И, конечно же, важно, чтобы дети были здоровыми. Очень хотелось бы, чтобы вся наша нация была здоровой", – отметила Гурченкова.

Проект "Урок с чемпионом" реализуется при поддержке департамента образования и науки столицы и Московского центра воспитательных практик.

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