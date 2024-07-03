Росприроднадзор сократил число плановых проверок

Глава Росприроднадзора доложила Мишустину о работе ведомства

За последние три года Росприроднадзор кратно увеличил профилактические мероприятий. В год их проводится около 8,5 тысячи. Об этом сегодня на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложила глава ведомства Светлана Родионова.

Для комфортной работы бизнеса Росприроднадзор сократил количество плановых проверок. Специально для предприятий работает экологическое консультирование.

21 миллиард рублей был направлен в регионы на оздоровление экологии от отечественных предпринимателей за негативное воздействие на окружающую среду.

В работе ведомству активно помогают граждане. Так, в рамках реализации национального проекта "Экология" россияне составили народную карту, где фиксируются нарушения. Только в этом году было ликвидировано более 60 опасных объектов.

Обсудили ещё один важный проект - "Чистый город". За время его работы удалось снизить количество вредных выбросов на 12 процентов.

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