ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США модернизируют авиагруппировку в Японии за 10 миллиардов долларов

19:24
  • среда
  • 03 июля 2024

Речь идет о размещении самых передовых тактических самолетов

Пентагон намерен обновить группировку тактической военной авиации, размещенной в Японии. На эти цели США направит 10 миллиардов долларов, сообщили в американском минобороны.

В Японии отказались считать мирным швейцарский саммит по Украине
Японию возмутили слова Путина о возобновлении диалога

В релизе Пентагона отмечено, что эта сумма инвестируется в "укрепление американо-японского альянса, регионального сдерживания, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Подчеркивается, что речь идет о размещении в Японии самых передовых тактических самолетов, которые есть на вооружении США.

Американские военные уточнили, что на базе "Кадена" ВВС США заменят 48 истребителей F-15C/D на 36 F-15EX. А 36 F-16 - на 48 истребителей пятого поколения F-35A. Кроме того, корпус морской пехоты США планирует модернизировать часть F-35B, которые базируются на базе "Ивакуни", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель F-16
Истребитель F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.