США модернизируют авиагруппировку в Японии за 10 миллиардов долларов

Речь идет о размещении самых передовых тактических самолетов

Пентагон намерен обновить группировку тактической военной авиации, размещенной в Японии. На эти цели США направит 10 миллиардов долларов, сообщили в американском минобороны.

В релизе Пентагона отмечено, что эта сумма инвестируется в "укрепление американо-японского альянса, регионального сдерживания, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Подчеркивается, что речь идет о размещении в Японии самых передовых тактических самолетов, которые есть на вооружении США.

Американские военные уточнили, что на базе "Кадена" ВВС США заменят 48 истребителей F-15C/D на 36 F-15EX. А 36 F-16 - на 48 истребителей пятого поколения F-35A. Кроме того, корпус морской пехоты США планирует модернизировать часть F-35B, которые базируются на базе "Ивакуни", передает РИА Новости.

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