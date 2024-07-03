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Председатель КНР заявил о поддержке борьбы России против гегемонизма

20:12
  • среда
  • 03 июля 2024

Москва и Пекин противостоят внешнему вмешательству

Москва и Пекин противостоят внешнему вмешательству, они продолжат укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Как заявил председатель КНР на полях саммита ШОС в Астане, Китай и Россия должны укреплять стратегическую координацию. Москва и Пекин совместно поддерживают мир и стабильность в регионе.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддерживает Москву в протесте против незаконных односторонних санкций и гегемонизма. Также Китай поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей в качестве действующего председателя БРИКС, в объединении глобального Юга и предотвращении новой холодной войны, приводит слова председателя КНР ТАСС.

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