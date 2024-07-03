Суд в Москве отправил под арест тренера сборной России по вольной борьбе

Его обвиняют в содействии терроризму

Старший тренер сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду отправлен под арест. Щербинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В решении суда указано, что Исматзоду арестован на срок до 28 августа. Ему вменяется в вину вербовка или вовлечение лица в преступление террористической направленности. Тренеру грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Следователь указал в суде, что один из родственников подозреваемого воюет в Сирии, а также преследуется за терроризм в Таджикистане. Сам же Исматзода переводил средства лицам, которые были осуждены за террористическую деятельность или подозреваются в подобных преступлениях, передает РИА Новости.

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