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Депутат Мосгордумы Орлов представил проект тематических стендов в парках об истории Орехово-Борисово

20:34
  • среда
  • 03 июля 2024

Он принял участие в круглом столе "История Орехово-Борисово: изучение и популяризация"

Депутат Мосгордумы Степан Орлов, который также является заведующим кафедрой истории общественных движений и политических партий истфака МГУ, представил проект тематических стендов в парках об истории Орехово-Борисово. Он принял участие в круглом столе "История Орехово-Борисово: изучение и популяризация".

"Возможно, кто-то думает, что Орехово-Борисово – обычные "скучные" спальные районы, которые начали застраиваться лишь в конце XX века, а до того в здешних местах была фактически безжизненная пустыня? Но оказывается еще в X–XIII веках тут кипела очень бурная жизнь! Именно у нас сохранилось, к примеру, несколько групп курганов вятичей, причем самые интересные и почти что не потревоженные археологами и "черными" копателями. Отмечу: вятичи находились на более высокой ступени развития, нежели многие другие племена-современники. Они были умелыми земледельцами, искусными ремесленниками, удачливыми купцами", – рассказал Степан Орлов.

Парламентарий предложил жителям районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное принять участие в проекте и предложить свои оригинальные идеи для стендов, посвященных истории районов, передает АГН "Москва".

О том, как развивается московский район Орехово-Борисово Южное – смотрите репортаж "ТВ Центра".

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Проект тематических стендов в парках об истории Орехово-Борисово
Проект тематических стендов в парках об истории Орехово-Борисово
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