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Собянин: Программа льготного кредитования для московского бизнеса продлевается

20:43
  • среда
  • 03 июля 2024

За помощью могут обратиться предприниматели, связанные с приоритетными отраслями экономики

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса до конца текущего года. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Продлим на этот год действие программ льготного кредитования для бизнеса и дополнительно поддержим экспортеров. Помощью города с 2020 года воспользовались свыше 35 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, так что программа очень востребована. Она помогает бизнесу развиваться и стабилизировать цены для конечных потребителей", – отметил мэр.

За помощью могут обратиться предприниматели, связанные с приоритетными отраслями экономики. Максимальный размер кредита составляет 30 миллионов рублей, льготная ставка – 13%. Также бизнесу доступны льготные онлайн-кредиты.

По словам мэра, экспортеры смогут получить кредиты до 100 миллионов рублей под 10% годовых.

"Предусмотрена финансовая поддержка для предпринимателей, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Они могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 млн рублей по ставке 14% годовых", - добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что за пять лет более 200 тысяч пользователей зарегистрировались на портале поддержки малого бизнеса Москвы. Ресурс посетили более 15,4 миллиона раз.

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