Камера наблюдения запечатлела взрыв катера в порту Сочи

На борту находились два пассажира
Катер взорвался в порту Сочи. Инцидент произошел 2 июня. Момент взрыва запечатлела камера видеонаблюдения.
Как сообщил Telegram-канал "ЧП Сочи", взрыв оказался настолько сильным, что весь корпус плавательного средства потрескался, вылетели стекла. На борту в это время находились два пассажира.
По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление паров бензина. Находившиеся на борту люди не пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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