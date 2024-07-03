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Камера наблюдения запечатлела взрыв катера в порту Сочи

20:58
  • среда
  • 03 июля 2024

На борту находились два пассажира

Катер взорвался в порту Сочи. Инцидент произошел 2 июня. Момент взрыва запечатлела камера видеонаблюдения.

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Как сообщил Telegram-канал "ЧП Сочи", взрыв оказался настолько сильным, что весь корпус плавательного средства потрескался, вылетели стекла. На борту в это время находились два пассажира.

По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление паров бензина. Находившиеся на борту люди не пострадали.

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