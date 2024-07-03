Ответственны также покровители киевского режима

Киевский режим и его западные покровители ответственны за террор против сотрудников Запорожской АЭС и пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов. Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно инцидента на ЗАЭС опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Цель террористической атаки режима Зеленского – дестабилизация ситуации в Энергодаре, запугивание сотрудников станции. А в конечном итоге - создание угроз безопасности ЗАЭС, подчеркнула Захарова. Представитель МИД обратила внимание, что удар ВСУ по подстанции "Радуга" - первый случай, когда сотрудников ЗАЭС подвергли опасности преднамеренно.

ВСУ атаковали с помощью беспилотников подстанцию "Радуга" в Энергодаре утром 3 июля. Восемь сотрудников Запорожской АЭС пострадали. У семерых – легкие ранения, один в состоянии средней тяжести. Раненым оперативно оказана медицинская помощь.

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