Несколько украинских дронов атаковали Белгородскую область

Пострадал мужчина

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, цель была обнаружена около 20.10 мск. БПЛА самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что несколько сел в Грайворонском городском округе атакованы беспилотниками ВСУ. В районе села Головчино дрон атаковал работающий в поле КамАЗ. Водитель получил ранение, он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии.

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