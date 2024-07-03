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Несколько украинских дронов атаковали Белгородскую область

21:49
  • среда
  • 03 июля 2024

Пострадал мужчина

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

По данным военного ведомства, цель была обнаружена около 20.10 мск. БПЛА самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что несколько сел в Грайворонском городском округе атакованы беспилотниками ВСУ. В районе села Головчино дрон атаковал работающий в поле КамАЗ. Водитель получил ранение, он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии.

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