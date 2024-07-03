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Олимпийская чемпионка Мария Киселева поддержала идею об усилении контроля за питанием в летних лагерях

21:53
  • среда
  • 03 июля 2024

Организация питания детей является чувствительной сферой

Депутат Мосгордумы и трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева поддержала идею об усилении контроля за питанием в летних лагерях. Она отметила, что организация питания детей является достаточно чувствительной сферой.

"Наши дети в летних лагерях должны питаться так же хорошо, как и дома, а, может, даже и лучше. Если есть возможность, необходимо привлекать к контролю и общественность в лице мам отдыхающих здесь ребят, которые могут зафиксировать очевидные нарушения, если они вдруг случатся. Но меньше всего хотелось бы, чтобы эта инициатива превратилась в очередную кампанейщину и нарушила бы грань между безопасностью наших детей и бюрократическим давлением на предпринимателей", – сказала Киселева.

Парламентарий считает, что сферу организации питания детей важно тщательно контролировать. Особенно важно это делать в условиях сильной жары, передает АГН "Москва".

Ранее Мария Киселева рассказала, что фестиваль "Времена и эпохи" в "Москинопарке" привлечет туристов в российскую столицу. По ее словам, в свободное от производства картин время эта локация открыта для туристов.

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