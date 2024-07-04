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Украина вводит жёсткие графики отключения электричества

06:44
  • четверг
  • 04 июля 2024

В городах электричества нет по 18–20 часов в сутки

Украина вводит жёсткие графики отключения электричества. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает Укрэнерго. 

В Киеве и некоторых городах электричества нет по 18–20 часов в сутки. Уточняется, что нововведения затронут как граждан страны, так и промышленность.

Одними из причин является разрушение инфраструктуры и жаркая погода в Европе, из-за чего сложно обеспечить импорт электроэнергии на Украину. 

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