Американист Васильев: Демпартия разыгрывает против Байдена многоходовку

Дебаты с Трампом оказались судьбоносными

Насколько сильны сегодня в руководстве демократов стремления заменить Джо Байдена другим кандидатом? Как это сделать, если сам Байден готов упрямо идти до конца? И может ли уголовное преследование Дональда Трампа привести к тому, что и он тоже сойдет с дистанции?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Судя по всему, силы, которые сегодня стоят за Демократической партией, твердо решили разыграть какую-то многоходовку. Сводится эта многоходовка к тому, чтобы все-таки поднять вопрос о замене Байдена на грядущих президентских выборах в США. Всего за несколько дней тональность в Америке изменилась: сразу после дебатов руководство партии создало вокруг Байдена защитную полосу, а теперь уже звучат заявления о том, что действующему президенту надо сниматься с гонки", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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