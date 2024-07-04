Пока Шольц и Макрон обмениваются смсками, власть в Европе забирают правые популисты

За "Национальное объединение" проголосовала треть французов

Немецкая пресса обсуждает откровения Олафа Шольца. Оказывается, его отношения с Эмманюэлем Макроном столь близки, что французский президент каждый день получает от канцлера Германии глубоко личные SMS-сообщения.

"Я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - сказал Шольц.

Он что, вмешивается во внутренние дела суверенной Франции? "Шпигель" подробно комментирует этот роман в письмах: Шольц проникся глубоким сочувствием к другу Эмманюэлю после того, как на парламентских выборах во Франции партия Макрона с треском проиграла, уступив националистам. За правых патриотов из "Национального объединения" проголосовала треть французов. Попробовали русских обвинить в провале. Но никто уже не поверил.

По итогам первого тура выборов в Париже были организованы протестные демонстрации и беспорядки, чтобы убедить телеканалы и информационные агентства в том, что французы у себя никаких там националистов не потерпят. Неизвестно, что именно пишет Шольц Макрону, но на публике он выражает обеспокоенность тем, что в европейских странах во власть приходят правые популисты - в Скандинавии, Нидерландах, Бельгии, Испании, Португалии и Австрии.

Шольц называет Германию "якорем стабильности" в Европе. Какие иллюзии! В стране набирает очки Союз Сары Вагенкнехт: последняя открыто выступает против "зеленой" политики, против поставок оружия Украине, а сектор Газа называет "тюрьмой под открытым небом". Алиса Вайдель из "Альтернативы для Германии" прямо с трибуны Бундестага называет "зеленого" Роберта Хабека "министром деиндустриализации".

"Германия находится в тяжелом положении, в рецессии. Промышленность в упадке. И не Путин несет за это ответственность. Это вы всё фантазируете о какой-то климатической катастрофе", - заявила она.

Да тут еще председатель австрийской Партии Свободы Герберт Кикль, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявили, что создают новый альянс "Патриоты за Европу". Правее некуда.

А этот SMS-роман Шольца и Макрона напоминает историю двух отверженных, которым ничего не остается, кроме как убеждать друг друга в вечной любви и поддержке.

Еще больше информации - в Telegram-канале "Великий Перепост". Подписывайтесь, обсуждайте: ваше мнение услышат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram