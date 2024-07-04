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ВС России нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ

08:23
  • четверг
  • 04 июля 2024

За сутки националисты потеряли более полутора тысяч человек

ВС России в зоне спецоперации улучшили позиции на ключевых направлениях, нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, отразили контратаки противника. За сутки националисты потеряли более полутора тысяч человек. Уничтожены десятки бронеавтомобилей, БМП - в том числе американские "Брэдли", а также гаубицы М-777 и чешская РСЗО "Вампир". Точными ударами артиллерии ликвидированы склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками.

На южнодонецком направлении расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук" группировки "Восток" сбили несколько снарядов РСЗО "Хаймарс". Бойцы надежно прикрывают подразделения на передовой, а также мирных жителей Донбасса. Наши средства ПВО отслеживают все цели на расстоянии до 100 километров. Среди приоритетных объектов - ракеты американских систем залпового огня. Уничтожить их сложно, но зенитчики уже набили руку и делают это практически каждый день.

В зоне ответственности группировки "Запад" истребители-бомбардировщики Су-34 поразили замаскированную технику и живую силу противника. На объекты сбросили неуправляемые авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Эта система позволяет летчикам наносить точные удары с безопасного расстояния. Разведка подтвердила - все цели уничтожены. Многофункциональные сверхзвуковые самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета. 

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