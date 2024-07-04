Минобороны представило новых героев СВО

Гвардии старший лейтенант Максим Борисов пресек попытку радикалов атаковать наши позиции с воздуха

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.

Гвардии сержант Игорь Бондаренко, действуя в составе гаубичной артиллерийской батареи, отбил контратаку ВСУ. Точным выстрелом Игорь лично уничтожил вражескую артустановку и до 10 националистов. Понеся потери, противник отступил.

Гвардии старший лейтенант Максим Борисов, начальник расчета зенитного ракетного дивизиона, пресек попытку радикалов атаковать наши позиции с воздуха. Подразделение Борисова уничтожило украинский беспилотник и шесть снарядов РСЗО, не допустив потерь среди личного состава и техники российских войск.

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