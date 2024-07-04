Осложняет ситуацию жаркая и сухая погода
Более чем вдвое выросла площадь лесных пожаров в Хабаровском крае. Большинство очагов возгорания фиксируются вдали от населенных пунктов.
Осложняет ситуацию жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха поднимается выше 30 градусов. В тушении пожаров задействованы более 40 человек и 8 единиц техники. Работает авиация.
По-прежнему сложной остается ситуация в Якутии, где огонь подбирается к жилым строениям.
"Обстановка очень сложная, уже засуха стоит несколько недель. Основная сложность в том, что мох сухой, трава сухая сейчас. И горная местность, поэтому пожар быстро распространяется", - отметил Алексей Пушкарев, инструктор десантно-пожарной группы Абаканского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана".
В труднодоступных районах с огнем приходится бороться вручную. За неполный месяц сотрудники "Авиалесоохраны" ликвидировали более 140 очагов возгорания. Сейчас к тушению лесных пожаров в Якутии привлечены более полутора тысяч человек, 108 единиц наземной техники и более 20 самолетов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram