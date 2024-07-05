Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Скоро Новолуние в Раке

Овны

Завтра Новолуние в Раке, которое напрямую заденет и вас. Прислушайтесь к себе, и вы сможете понять, чего именно хотите, какая цель вас действительно вдохновляет.

Тельцы

У звезд для вас две новости - и обе хорошие! Первая: ваш Марс подружился с Сатурном, что поможет быть собранными. Вторая – завтра Новолуние, оно несет драйв и энергию.

Близнецы

Эта пятница хороша для представителей знака, которые серьезно занимаются спортом или карьерой – у вас все получится. А завтрашнее Новолуние обещает новые источники дохода.

Раки

Новолуние в вашем знаке в этом году особенное – оно затрагивает кармические вопросы. Все, что произойдет в следующие тридцать дней, вы каким-то образом заслужили.

Львы

Завтра Новая Луна в Раке объявит месяц ухода в себя. Скоро все внимание окружающих будет обращено на вас, а к этому нужно хорошенько подготовиться.

Девы

Новолуние в Раке всегда выталкивает вас за пределы привычного круга общения. В ближайшие тридцать дней вам будет полезно знакомиться, быть активными в социальных сетях.

Весы

Знак Рака для вас – сектор достижений, поэтому летом вы часто много работаете и думаете о своих целях. Используйте завтрашнее Новолуние для построения планов.

Скорпионы

Вы так любите учиться и путешествовать, что предложение звезд пройти еще один курс или поехать куда-то далеко вас не расстроит. Новые впечатления ждут!

Стрельцы

Представителей этого знака Новолуние в Раке погрузит в размышления и поможет начать-таки искать психолога. На это вам дается тридцать дней – достаточно, чтобы проработать свои травмы.

Козероги

Личная жизнь приятно удивляет, и этот тренд сохранится еще на месяц. Вам будет проще обговаривать проблемы в отношениях, знакомиться и флиртовать.

Водолеи

Не в первый раз звезды советуют вам пересмотреть образ жизни и привычки. Теперь и Новая Луна в Раке обещает поддержать вас в переходе на ЗОЖ.

Рыбы

Новолуние в родственном для вас Раке произойдет завтра, ну а сегодня к нему можно начать готовиться. Например, написать заявление на отпуск и купить билеты.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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