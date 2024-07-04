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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

08:17
  • четверг
  • 04 июля 2024

До сих пор президент Украины отказывался

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, прогремевший на весь мир благодаря интервью российского лидера Владимира Путина, заявил, что готовится повторить этот опыт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такер Карлсон взял интервью у политолога Дугина
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Как написал Карлсон в соцсети X, "похоже, у нас получилось с интервью Зеленского". Журналист напомнил, что попытки взять это интервью предпринимались два года, особенно интенсивно — после февральского интервью Владимира Путина.

Своей задачей Карлсон назвал предоставление американцам важнейшей информации о "конфликте, который полностью переформатирует положение их страны в мире".

Конкретные сроки выхода интервью в свет журналист не назвал, но выразил надежду на то, что это произойдет скоро.

Ранее интервью Карлсону дал президент России Владимир Путин, оно вызвало огромный резонанс во всем мире. Комментируя реакцию, Путин отмечал, что хорошо, что слушают и смотрят то, что говорит и показывает Москва. Однако президент подчеркнул, что плохо, что извращают наши заявления о причинах СВО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Карлсон не занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позицию — она, скорее, проамериканская, однако "контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ".

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Такер Карлсон
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