Кремль исключил посредничество Эрдогана по Украине

Весной 2022 года переговоры Москвы и Киева проводились в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в качестве посредника в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров. Такое заявление сделал в среду, 3 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий Пескова последовал после заявление Эрдогана о готовности создать основу для прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом турецкий политик рассказал своему российскому коллеге на личной встрече в Астане.

Однако Песков, отвечая в эфире Первого канала на вопрос о возможности посредничества Эрдогана, подчеркнул, что это невозможно.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что посредничество в урегулировании попытался оказать некий высокопоставленный политик, который находился в Москве 5 марта 2022 года. В столице России в это время находился уже бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В марте 2024 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждал, что усилия международных посредников "необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram