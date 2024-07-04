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Кремль исключил посредничество Эрдогана по Украине

08:37
  • четверг
  • 04 июля 2024

Весной 2022 года переговоры Москвы и Киева проводились в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в качестве посредника в случае возобновления российско-украинских мирных переговоров. Такое заявление сделал в среду, 3 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал условие начала мирных переговоров с Киевом

Комментарий Пескова последовал после заявление Эрдогана о готовности создать основу для прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом турецкий политик рассказал своему российскому коллеге на личной встрече в Астане.

Однако Песков, отвечая в эфире Первого канала на вопрос о возможности посредничества Эрдогана, подчеркнул, что это невозможно.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что посредничество в урегулировании попытался оказать некий высокопоставленный политик, который находился в Москве 5 марта 2022 года. В столице России в это время находился уже бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В марте 2024 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждал, что усилия международных посредников "необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права".

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