Озвучено решение Байдена после провальных дебатов

Демократы поговаривают о смене действующего президента

На днях в Атланте состоялись теледебаты между президентом Джо Байденом и кандидатом Дональдом Трампом. После дискуссии двух оппонентов общественность пришла к выводу, что американский лидер выступил неуверенно и явно проиграл. Пошли слухи, что даже однопартийцы демократы хотят заменить кандидатуру Байдена. Якобы речь идет о Камале Харрис как достойной альтернативе.

Однако в Белом доме опровергли вероятность действующего президента сняться с гонки. Джо Байден, как утверждается в официальном сообщении, не намерен отступать и готов послужить нации еще ближайшие четыре года.

"Я видела эти сообщения. Мы обратились к президенту, и он прямо ответил: "Нет, это абсолютная ложь" - это непосредственно его слова", - цитирует представителя Белого дома Карин Жан-Пьер "Интерфакс".

Она подчеркнула, что Джо Байден продолжает работать в качестве президента США и развивает предвыборную кампанию.

Меж тем, согласно ряду сообщений СМИ, демократы в приватной форме выражали обеспокоенность из-за Джо Байдена. Они дали понять, что не уверены в его победе в выборах, и считают, что судьба действующего президента зависит от опросов, которые сейчас и в ближайшие недели будут проводиться.

Самое интересное, что Джо Байден и Дональд Трамп хоть фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их должны утвердить на съездах партий, которые состоятся в июле и августе соответственно. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram