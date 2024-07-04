Кремль назвал сроки возможной поездки Путина в Монголию

Монгольский президент позвал российского коллегу в гости

Поездка российского лидера Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году. Об этом в четверг, 4 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикера Кремля спросили, принял ли Владимир Путин приглашение своего монгольского коллеги. Оно было озвучено минувшей осенью, когда политики встретились в Китае, а затем президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух повторил его в Астане.

Песков подтвердил, что такая поездка возможна уже в этом году, а состоится она тогда, "когда будет согласована", сообщает РИА Новости.

Накануне на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане Путин обсуждал с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом самый широкий спектр вопросов. Отношения между двумя странами многогранны — от помощи зерном до гуманитарной сферы. Одним из основных направлений взаимодействия остается энергетика. Путин подчеркнул, что "работа налажена, но мы можем говорить и о расширении".

Еще в октябре 2023 года вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что товарооборот между Россией и Монголией в национальных валютах вырос двукратно. Россия остается для Монголии надежным торговым партнером, между странами наблюдается рост товарных потоков по отдельным направлениям.

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