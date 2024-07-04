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Идею Путина о евразийской безопасности обсудят на саммите ШОС

09:18
  • четверг
  • 04 июля 2024

Президент России предложил создать новую систему безопасности

Тема создания новой системы евразийской безопасности, о которой заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел, обязательно будет поднята на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом в четверг, 4 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

14 июня российский лидер Владимир Путин призвал начать обсуждение новых гарантий безопасности евразийского континента. Он подчеркнул, что прежде всего должно начаться постепенное сворачивание внерегиональных военных сил. Наряду с этим евразийская система безопасности должна включать вопросы экономики, преодоление бедности и другие социальные вопросы.

Песков подчеркнул, что эта тема "обязательно будет упомянута" на саммите ШОС в Астане. Он рассказал, что диалог с партнерами на эту тему уже идет и продвигается поэтапно, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что Россия готова к широкому международному обсуждению идей по построению безопасности в Евразии, в том числе со странами НАТО. Тем не менее, наша страна будет и дальше укреплять потенциал и повышать боевые возможности своих Вооруженных сил.

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