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Больной раком Отар Кушанашвили: "Положение еще хуже, чем вы могли бы думать"

08:56
  • четверг
  • 04 июля 2024

Журналист вышел на связь

Отар Кушанашвили попал в больницу в конце июня. Медики положили его в реанимацию и провели операцию, в ходе которой якобы была обнаружена злокачественная опухоль кишечника. Сейчас известный журналист восстанавливается, но, по некоторым данным, ему предстоит перенести еще два хирургических вмешательства.

Однако сам шоумен не унывает и не намерен сдаваться. Он вышел на связь с поклонниками на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Положение еще хуже, чем вы могли бы думать. Но не потому, что там звучат страшные слова, а потому что даже если вы запускаете обычный кариес, он превращается в смертельную проблему", - заявил Кушанашвили.

Скандально известный ведущий отметил, что идет на поправку, хотя и сильно запустил болезнь. Говорят, после выписки из клиники, где он сейчас находится, Отар Кушанашвили будет переведен в один из онкоцентров столицы.

Ранее сообщалось, что медики диагностировали у шоумена непроходимость кишечника и перитонит. К счастью, врачам удалось стабилизировать его состояние.

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